Protezione antivirus per lo smart working: strumenti essenziali

Lo smart working è un modo efficiente d’interfacciarsi con la propria azienda ed essere operativi anche da casa. La flessibilità di questa modalità di lavoro è tanta, ma conta molto anche la protezione dalle minacce online. Norton Antivirus Plus ha tutto ciò che serve per fare smart working in sicurezza, grazie a una serie di strumenti che consentono di lavorare a distanza senza il rischio di perdere dati o di subire una violazione dei sistemi da parte dei cybercriminali. Vediamo in dettaglio come Norton Antivirus favorisce lo smart working senza preoccupazioni.

I tanti strumenti di Norton per la protezione dello smart working

Tra le tante funzionalità e tecnologie incluse, Norton Antivirus Plus dispone di un password manager. Questo strumento aiuta a generare, memorizzare e gestire in modo sicuro le password d’accesso, i dati delle carte di credito e tutte le credenziali che quotidianamente si utilizzano online. La protezione contro virus, malware, ransomware e hackeraggio di Norton Antivirus Plus impedisce inoltre che allegati, email e altri contenuti pericolosi infettino il PC quando si è collegati alla sede lavorativa. Inoltre, i 2 GB di spazio sul cloud per il backup dei file messi a disposizione da Norton permettono di tenere al sicuro cartelle e documenti di lavoro, presentazioni multimediali, immagini e filmati scambiati durante le attività di smart working.

Dando un veloce sguardo ai prodotti per la sicurezza offerti da Norton, notiamo che la suite Norton 360 aggiunge anche una VPN sicura che consente di collegarsi da remoto con i sistemi aziendali in maniera anonima. La rete privata virtuale (VPN) permette al lavoratore da casa di collegarsi ai server aziendali al riparo da sguardi indiscrezioni. La connessione è infatti crittografata e l’indirizzo IP rimane nascosto durante le sessioni di lavoro a tutto vantaggio della privacy.

L’offerta di soluzioni Norton ha costi di abbonamento molto accessibili con sconti che possono arrivare fino al 66%. Infatti, Norton Antivirus Plus costa 19,99 euro per il primo anno ( corrispondenti ad appena 1,67 al mese), mentre Norton 360 con VPN inclusa parte invece da 29,99 euro (equivalenti a 2,50 euro al mese) per il piano Standard sempre per i primi 12 mesi. Grazie a questi prezzi possiamo dire che adesso lavorare in smart working è anche conveniente, oltre che sicuro.