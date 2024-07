Protezione antivirus per lo smart working: strumenti essenziali

La protezione antivirus diventa fondamentale per chi opera in smart working. Non basta avere una buona connessione Wi-Fi, bisogna pensare anche alla protezione dei propri dispositivi. Non vorrete mica che un hacker si intrometta nelle vostre videochiamate con il capo o, peggio ancora, nella vostra collezione di meme!

Strumenti indispensabili per la protezione antivirus durante lo smart working

Prima regola: non utilizzate “1234” come password. Bisogna essere un po’ più creativi e protetti. Per farlo, vi serve un password manager come quello offerto nei pacchetti Norton 360. Ma andiamo con ordine. Norton 360 offre diversi pacchetti adatti a tutte le esigenze:

Standard : perfetto per chi ha un solo dispositivo da proteggere. Costa soltanto 29,99 euro all’anno , che è un piccolo prezzo per una grande sicurezza.

: perfetto per chi ha un solo dispositivo da proteggere. Costa soltanto , che è un piccolo prezzo per una grande sicurezza. Deluxe : una vera benedizione per chi ha più dispositivi in casa. Con soli 5 euro in più , protegge fino a 5 dispositivi. Ideale per chi vuole guardare Netflix e lavorare al tempo stesso senza pensieri.

: una vera benedizione per chi ha più dispositivi in casa. Con soli , protegge fino a 5 dispositivi. Ideale per chi vuole guardare Netflix e lavorare al tempo stesso senza pensieri. Advanced: per coloro che hanno una vera e propria arca di Noè tecnologica in casa. Al modico prezzo di 44,99 euro all’anno, potete dormire sonni tranquilli sapendo che ben 10 dispositivi sono al sicuro.

Questi pacchetti includono anche fino a 200 GB di spazio cloud per i backup dei vostri dati. Così, se per caso qualcuno dovesse rubarvi il computer, tutti i vostri file saranno al sicuro nel cloud.

Ecco un altro aspetto eccezionale: tutti i pacchetti di Norton 360 hanno la garanzia di rimborso di 60 giorni. Questo significa che se per un motivo non siete soddisfatti, potete riavere indietro i vostri soldi.

Non c’è nulla di più importante della protezione antivirus per lo smart working. Che si tratti di proteggere un solo dispositivo o più di uno, i pacchetti Norton 360 hanno una soluzione per tutti. Ricordatevi: lavorare da remoto significa non solo mantenere alta la produttività, ma anche garantire la sicurezza delle informazioni.