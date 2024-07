Protezione IoT: l'antivirus avanzato di Norton per i tuoi dispositivi

I progressi tecnologici dei cybercriminali, che sfruttano strumenti sempre più sofisticati basati sull’intelligenza artificiale, mettono in pericolo i dispositivi, sia desktop che mobile. L’antivirus Norton è la soluzione perfetta per mettersi al riparo: un’opzione ideale per tutti. Le persone più a rischio sono anziani e giovani, ma anche gli esperti del web possono facilmente cadere vittime di questi attacchi. Pensare che un semplice software possa offrire una protezione completa è un errore molto comune.

Per salvaguardare la propria privacy online, è consigliabile utilizzare una piattaforma all-in-one sviluppata da professionisti della sicurezza informatica, in grado di fornire una difesa completa contro le nuove minacce. Tra le soluzioni più efficaci c’è Norton 360, il prodotto di Norton Antivirus che offre funzionalità avanzate per la protezione dei dispositivi, della privacy online e dell’identità.

L’antivirus di Norton protegge tutti i dispositivi

Norton 360 è un software completo, che combina in un unico prodotto tutte le funzionalità necessarie per proteggere i tuoi dispositivi e dati personali online. Oltre al potente antivirus di Norton, Norton 360 offre una VPN premium per una navigazione anonima, un password manager per la gestione sicura di password e dati delle carte di pagamento, e un servizio di backup dei file sul PC per prevenire perdite in caso di furto o guasto del disco rigido.

Queste caratteristiche di base sono incluse in tutti e tre i piani di Norton 360. A seconda del piano scelto, sono disponibili ulteriori servizi come la Protezione minori, che consente ai genitori di monitorare attentamente l’attività online dei propri figli.

Nei piani Deluxe e Advanced, sono disponibili funzionalità aggiuntive come il monitoraggio del Dark Web per rilevare eventuali fughe di dati, il monitoraggio dei social media per proteggere gli account social, e servizi di assistenza in caso di furto del portafoglio e ripristino dell’identità digitale.

Un altro vantaggio dell’antivirus di Norton è la possibilità di utilizzare queste funzionalità su una vasta gamma di dispositivi, con poche eccezioni (ad esempio, il backup nel cloud è disponibile solo per i PC). Norton 360 è compatibile con PC Windows, Mac, computer con sistema operativo Linux, smartphone e tablet Android, iPhone e iPad.