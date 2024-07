Protocollo Camellia Cipher nelle VPN: caratteristiche e vantaggi per la sicurezza

Camellia è un algoritmo di crittografia appartenente alla libreria OpenSSL, utilizzato dal protocollo OpenVPN insieme a DES, Triple DES; Blowfish e AES. Si tratta di una delle soluzioni più affidabili sul fronte della sicurezza, oltre a rappresentare un valido sostegno in merito alla politica no-log.

Tra le altre cose, OpenVPN è uno dei protocolli utilizzato da vari fornitori VPN. Proprio grazie al potente algoritmo di crittografia Camellia, OpenVPN è riconosciuto universalmente per la sua sicurezza e affidabilità.



Il protocollo Camellia Cipher

L’algoritmo di crittografia Camellia è stato sviluppato negli anni Duemila in Giappone dalle società Mitsubishi e NTT, ottenendo in seguito l’approvazione da parte della International Organization for Standardization (ISO), il progetto NESSIE dell’Unione europea e il progetto giapponese CRYPTREC. Si pone come strumento efficiente sia per le implementazioni software che hardware, come dimostrano i suoi utilizzi nelle smart card e nei protocolli di rete ad alta velocità. Per quanto riguarda la sua struttura, Camellia “è un cifrario a blocchi simmetrico con chiave segreta di 128, 192 o 256 bit, mentre la lunghezza dei blocchi di testo in chiaro e cifrato è pari a 128 bit”.

Essendo parte integrante di OpenVPN, il protocollo Camellia è uno dei fiori all'occhiello sul fronte della sicurezza.