Prova Babbel: imparare una lingua è semplice e divertente

Imparare una lingua con Babbel è divertente e facile. Non per nulla si tratta di una applicazione pluripremiata, con la quale Il 92% degli utenti ha migliorato le proprie capacità linguistiche in soli 2 mesi.

Brevi lezioni incentrate su conversazioni reali o la partecipazione a un corso di lingua dal vivo con gli insegnanti certificati di Babbel Live: il metodo Babbel è ricco di opportunbità.

La piattaforma è stata fondata nel 2007 da Markus Witte e Thomas Holl, e lanciata nel gennaio 2008. Babbel offre corsi di tredici lingue: danese, francese, indonesiano, inglese, norvegese, olandese, polacco, portoghese brasiliano, russo, spagnolo, svedese, tedesco, turco..

I 7 vantaggi di Babbel

I corsi sono basati su un metodo interattivo che combina esercizi di grammatica, vocabolario e pronuncia. Le lezioni sono brevi e coinvolgenti, e sono progettate per essere accessibili a persone di tutti i livelli di apprendimento. Ecco 7 vantaggi di utilizzare Babbel per imparare una lingua:

È un metodo di apprendimento efficace e coinvolgente. È adatto a persone di tutti i livelli di apprendimento. È disponibile su qualsiasi dispositivo. Le lezioni sono brevi e coinvolgenti. Ogni lezione dura circa 15 minuti, ed è suddivisa in diversi esercizi. I corsi sono basati su un approccio comunicativo. L’obiettivo è quello di aiutare gli studenti a comunicare in modo efficace nella lingua che stanno imparando. Gli esercizi sono progettati per essere adattabili al livello di apprendimento dello studente. La piattaforma utilizza un algoritmo che tiene traccia dei progressi dello studente e gli assegna esercizi di difficoltà crescente. I corsi sono basati su una ricerca linguistica rigorosa. Babbel collabora con linguisti esperti per assicurarsi che i suoi corsi siano accurati e aggiornati.

