Prova ExpressVPN: garanzia di rimborso entro 30 giorni

ExpressVPN si conferma una delle migliori scelte per chi cerca una VPN affidabile, veloce e sicura. Con tariffe a partire da $8,32 al mese e una garanzia di rimborso entro 30 giorni, provare ExpressVPN è una scelta senza rischi.

Piani e tariffe

ExpressVPN si distingue nel panorama delle reti private virtuali (VPN) offrendo tre piani di abbonamento altamente competitivi:

12 mesi : $8,32 al mese

: $8,32 al mese Sei mesi : $9,99 al mese

: $9,99 al mese Un mese: $12,95 al mese

Inoltre, ExpressVPN garantisce un rimborso entro 30 giorni, permettendo agli utenti di testare il servizio senza preoccupazioni. Con server in Italia, USA e Regno Unito, la copertura è globale e assicura connessioni affidabili ovunque ci si trovi.

Velocità straordinarie

Uno dei punti di forza di ExpressVPN è la velocità. La rete VPN è progettata per offrire performance eccellenti, ideali per navigare, giocare e scaricare con una banda illimitata. Gli utenti possono così godere di una connessione ultraveloce in qualsiasi momento.

Sicurezza online avanzata

La tecnologia di nuova generazione di ExpressVPN offre una protezione avanzata su qualsiasi rete, rendendo la navigazione sicura e privata. La crittografia di livello mondiale assicura che i dati personali siano sempre protetti.

Compatibilità con tutti i dispositivi

ExpressVPN funziona su una vasta gamma di dispositivi: cellulari, tablet, computer e router. Un singolo abbonamento può coprire fino a 8 dispositivi contemporaneamente, e con l’app per router, è possibile estendere la protezione a ulteriori dispositivi.

Accesso sicuro in tutto il mondo

La rete di server ad alta velocità di ExpressVPN copre 105 paesi, inclusi Italia, USA e Regno Unito, permettendo agli utenti di connettersi in modo sicuro e affidabile da qualsiasi luogo. Questo offre un controllo totale sulla propria connessione internet. Per conoscere l’offerta completa di Express VPN clicca qui.