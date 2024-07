Prova gratis Apple Arcade per 3 mesi con uno di questi dispositivi

Con l’ultima offerta in corso è possibile provare gratis per 3 mesi Apple Arcade acquistando un iPhone, iPad, Mac o una nuova Apple TV. Al termine del periodo di prova, il servizio si rinnova in automatico al costo di 6,99 euro al mese, volendo però si può disdire prima senza costi aggiuntivi.

Apple Arcade è il servizio di videogame in streaming della casa di Cupertino. Può vantare un catalogo in continuo aggiornamento di oltre 200 titoli, tutti senza pubblicità e acquisti in-app. L’assenza totale di banner pubblicitari e la possibilità di proseguire nel gioco senza la necessità di effettuare acquisti sono i due pilastri della piattaforma, nonché alla base del successo tra intere generazioni.

Come provare gratis Apple Arcade per 3 mesi

La prova gratuita di Apple Arcade della durata di 3 mesi prevede l’acquisto di un iPhone, iPad, Mac o una nuova Apple TV. Per essere idonei all’offerta, è indispensabile che si possano aggiornare all’ultima versione del sistema operativo in uso e che non siano trascorsi più di 90 giorni dalla prima configurazione.

Per quanto riguarda invece la procedura del riscatto, prima di tutto è necessario accedere al proprio ID Apple, quindi si può procedere con l’apertura dell’app Apple Arcade. Ora non resta che attendere la comparsa del banner con la conferma dell’idoneità alla prova: in caso affermativo, è sufficiente premere su Riscatta 3 mesi gratis per attivare la prova gratuita.

Ricordiamo che il catalogo del servizio di videogame in abbonamento di Apple è in continuo aggiornamento. A questo proposito, confermiamo che i prossimi titoli in uscita ad agosto saranno Temple Run: Legends, Vampire Survivors+ e Castle Crumble (quest’ultimo è un gioco spaziale per Apple Vision Pro).

Puoi riscattare la tua prova gratuita di Apple Arcade tramite questa pagina del sito ufficiale.