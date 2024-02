Prova Internxt: cloud storage ultra sicuro con spazio gratuito incluso

Quanto è prioritaria la tua privacy online? Ritieni anche che i tuoi file più importanti meritano di essere protetti? Allora devi optare per Internxt, la soluzione ideale se stai cercando un posto sicuro come un cloud storage ultra sicuro.

Continua a leggere per scoprire come ottenere gratuitamente fino a 10 GB di spazio di archiviazione cloud crittografato end-to-end.

Cloud storage ultra sicuro con Internxt

Internxt non è la solita promessa di protezione che resta spesso tale. Questo servizio si distingue perché sicurezza e privacy sono garantite al 100%.

Il sistema adottato dalla piattaforma, ossia quello a conoscenza zero, garantisce che soltanto tu possa accedere ai tuoi dati.

Tutti i file che vengono caricati in cloud sono frammentati e poi crittografati end-to-end ancora prima di lasciare il tuo dispositivo, quindi la protezione totale è garantita.

Inoltre, il codice sorgente di Internxt è open source; puoi trovarlo su GitHub, se vuoi. La piattaforma è anche conforme al GDPR.

Al di là della sicurezza, Internxt offre a tutti gli utenti la massima flessibilità e tantissimi vantaggi. Puoi, infatti, installarla su qualsiasi dispositivo e sistema operativo.

Ma come funziona il servizio? Internxt sincronizza in automatico tutti i file caricati in cloud tra le app e i tuoi dispositivi, consentendoti in questo modo di accedere ovunque.

Se vuoi provare Internxt, puoi farlo gratuitamente con 2 GB. Devi soltanto creare un account. Invece, se ti occorre maggiore spazio, puoi optare per il piano sempre gratuito fino a 10 GB.

Successivamente, hai un’ampia scelta di acquisto, con piani in abbonamento e a vita che soddisfano le tue esigenze.

Detto questo, se vuoi mettere al sicuro fin da subito i tuoi file, clicca sul bottone qui sotto e prova il cloud storage ultra sicuro di Internxt: praticità, riservatezza e sicurezza sono garantiti!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.