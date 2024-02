Prova Sky Q: 30 giorni di Sky e Netflix a 9 euro senza vincoli

Ritorna l’offerta Prova Sky Q: bastano 9 euro una tantum per accedere all’intera programmazione di Sky e a tutto il catalogo di Netflix per 30 giorni. Al termine poi ognuno è libero di scegliere se abbonarsi o restituire il decoder Sky Q ricevuto per il periodo promozionale al più vicino negozio Sky.

Oltre al già citato catalogo di Netflix, Prova Sky Q include anche tutti i contenuti di Sky: Sky TV, Sky Sport, Sky Calcio, Sky Cinema e Paramount+ senza costi aggiuntivi.

Prova Sky Q: i migliori contenuti disponibili nei prossimi 30 giorni

Per gli appassionati di sport è uno dei momenti migliori per aderire all’offerta Prova Sky Q. Questo weekend inizia infatti il nuovo Mondiale di Formula 1, mentre la settimana successiva sarà la volta dell’inizio della MotoGP con il Gran Premio inaugurale del Qatar. Nel mezzo dei debutti di F1 e MotoGP si giocheranno anche il ritorno degli ottavi di Champions League più l’andata degli ottavi di finale di Europa League e Conference, con sette squadre italiane ancora in corsa per il titolo nelle rispettive competizioni.

Febbraio e marzo sono inoltre due mesi importanti anche per Sky TV: sul fronte degli show per tutta la famiglia segnaliamo la finale di MasterChef 13 e l’inizio di una nuova edizione di Pechino Express; per quanto riguarda invece le serie TV, è possibile vedere Un Amore, la nuova serie con protagonisti Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti.

Gli amanti del cinema potranno invece godersi in prima visione l’ultimo capitolo di Mission Impossible, disponibile nel catalogo Sky Cinema a partire dallo scorso 19 febbraio.

