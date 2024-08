Pulizia TOTALE con CCleaner Professional Plus, ora in offerta

Sono partiti gli sconti su CCleaner Professional Plus, la suite di pulizia e ottimizzazione del PC che oggi può essere tua a soli 59,95 euro invece di 119,95 per il piano biennale o a soli 34,95 euro invece di 59,95 se scegli il piano annuale.

Cosa puoi avere con CCleaner Professional Plus

Il software garantisce un aumento della velocità del computer grazie a strumenti di ottimizzazione avanzati, come il Driver Updater, che mantiene aggiornati i driver essenziali per un funzionamento ottimale, e il PC Health Check, che analizza e migliora la salute complessiva del sistema.

Il monitoraggio in tempo reale rileva e rimuove automaticamente file inutili e tracce lasciate durante la navigazione, proteggendo le tue informazioni personali da minacce esterne. Poi, il Software Updater automatico assicura che tutte le applicazioni siano sempre aggiornate, riducendo i rischi legati a vulnerabilità del software.

La possibilità di pianificare pulizie regolari con la funzione specifica ti permette di mantenere il sistema in ordine senza dover intervenire manualmente, risparmiando tempo e fatica. Invece, tra le funzionalità aggiuntive, il recupero di file consente di recuperare dati eliminati accidentalmente, mentre l’inventario hardware ti permette di monitorare le componenti del sistema, mantenendole sotto controllo.

Infine, inclusi nel prezzo hai anche CCleaner per Android Pro e CCleaner per Mac Pro, con cui puoi estendere la protezione e l’ottimizzazione anche ai tuoi dispositivi mobili e al tuo Mac. Scegli il pacchetto che fa per te e approfitta della nuova offerta.