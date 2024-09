Puoi pagare meno Spotify se usi questo trucco

Ad inizio giugno, Spotify ha annunciato un aumento dei prezzi degli abbonamenti premium negli USA. Il piano Individual è passato da 10,99 dollari a 11,99 dollari al mese, il piano Duo da 14,99 dollari a 16,99 dollari al mese, il piano Famiglia da 16,99 dollari a 19,99 dollari al mese.

Al momento l’Italia è salva, ma non è da escludere che anche da noi ci possa essere entro la fine di quest’anno o nel 2025 un nuovo aumento di prezzi, sulla falsariga di quanto accaduto negli Stati Uniti quest’estate. Per scongiurare il pericolo, è possibile ricorrere fin da ora ad un trucco grazie al quale poter pagare meno Spotify.

La soluzione consiste nell’attivare una VPN e connettersi a un server VPN di una nazione dove i prezzi degli abbonamenti premium Spotify sono particolarmente vantaggiosi, come ad esempio Turchia, India, Argentina o Egitto. Tra le migliori VPN oggi disponibili sul mercato si annovera NordVPN, in questi giorni in offerta a partire da 3,59 euro al mese per due anni, con sconti fino al 71%.

Come pagare meno Spotify con una VPN

La VPN è un servizio di rete privata virtuale che consente di simulare una connessione da un altro Paese, semplicemente selezionando un server VPN posizionato nella nazione desiderata. Nella maggior parte dei casi viene usata per rendere privata, e dunque più sicura, la propria attività online, ma i suoi vantaggi sono anche altri, come ad esempio permettere alle persone di attivare un servizio risparmiando un bel po’ di soldi.

A proposito di Spotify, questi sono i 5 Paesi dove attualmente l’abbonamento premium costa meno:

Nigeria: 0,56 dollari al mese Egitto: 1,03 dollari al mese Pakistan: 1,25 dollari al mese Ghana: 1,40 dollari al mese India: 1,42 dollari al mese

Ti confermiamo che tra i migliori servizi VPN al momento disponibili, NordVPN deve considerarsi ai primissimi posti, grazie a una velocità di connessione superiore alla media e alle tante funzionalità extra. L’ultima promozione in corso consente di attivare il piano di due anni a partire da 3,59 euro al mese, con 3 mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso della durata di 30 giorni.