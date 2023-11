Le temperature sono in calo e con le finestre chiuse c’è bisogno di mantenere l’aria pulita in casa e/o in ufficio. In tal senso, il migliore degli alleati è il purificatore d’aria come il Philips 1000i Series, oggi acquistabile su Amazon a soli 154,99€ (anziché 300€) grazie al super sconto Black Friday. È un dispositivo davvero utile, che rimuove il 99,9% di germi, polveri, batteri e impurità. E poi può comunicare con gli smartphone sfruttando il Wi-Fi.

Il purificatore d’aria Philips consuma poco, è smart e comunica anche con gli smartphone: il prezzo Black Friday è eccezionale

Il purificatore d’aria Philips 1000i Series è una soluzione perfetta per tutta la famiglia, studiata per ridurre l’esposizione a virus, allergeni e agenti inquinanti comunemente presenti negli ambienti interni. Il dispositivo è dotato di un filtro HEPA a 3 strati che cattura il 99,97% di particelle fino a 0,3 micron di diametro, inclusi polline, fumo, polvere e batteri.

Il filtro a tre strati è composto da un pre-filtro, un filtro HEPA e un filtro ai carboni attivi: il pre-filtro cattura le particelle più grandi come quelle della polvere e i peli degli animali domestici; il filtro HEPA cattura le particelle più piccole, come allergeni e batteri, catturando anche odori e gas nocivi.

Grazie ai suoi sensori intelligenti, il purificatore misura la qualità dell’aria e regola automaticamente la velocità del ventilatore in base alla quantità di inquinamento presente nell’aria. Quando i livelli di inquinamento sono elevati, il purificatore aumenta la velocità del ventilatore per purificare l’aria più rapidamente.

Le modalità di funzionamento sono quattro: automatica, notte, turbo e personalizzata. La modalità automatica utilizza i sensori intelligenti per regolare automaticamente la velocità del ventilatore. La modalità notte è progettata per funzionare in modo silenzioso durante la notte, garantendo qualità dell’aria e del sonno. La modalità turbo è progettata per purificare rapidamente l’aria in caso di inquinamento elevato. Infine, la modalità personalizzata consente di impostare manualmente la velocità del ventilatore.

Per quanto riguarda il suo lato smart, il purificatore Philips 1000i è dotato di connettività Wi-Fi ed è controllabile tramite l’app Clean Home + di Philips. Questa consente di monitorare la qualità dell’aria, impostare le modalità di funzionamento e ricevere notifiche quando il filtro deve essere sostituito.

