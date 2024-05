Quali sono i rischi delle criptovalute? L'importanza di scegliere la piattaforma giusta

Negli ultimi mesi la crescita record di Bitcoin ha avvicinato numerose persone al settore delle criptovalute, spinte anche dal successo del lancio degli ETF su Bitcoin e dall’evento dell’halving, che secondo la maggior parte degli addetti ai lavori dovrebbe far aumentare la quotazione della criptovaluta d’oro in maniera esponenziale. Allo stesso tempo però restano i rischi legati al mondo crypto, di fronte ai quali chi è alle prime armi dovrebbe muoversi con i piedi di piombo, affidandosi a un broker sicuro e affidabile.

A questo proposito, uno dei punti di riferimento a livello globale è eToro, che vanta un’esperienza nel settore da più di 15 anni, forte di una community di oltre 30 milioni di persone.

Uno dei principali rischi connessi al mercato delle criptovalute riguarda le truffe su vari canali, come ad esempio piattaforme social, app fradulolente e email. Nella maggior parte dei casi, gli utenti più colpiti sono i neofiti, cioè coloro che hanno scarsa conoscenza della materia.

L’altro rischio legato all’acquisto di criptovalute è l’alta volatilità dei prezzi. A differenza degli asset tradizionali, il mercato crypto è al centro di numerose oscillazioni, anche durante l’arco della stessa giornata. Una situazione simile rende l’investimento rischioso, dunque non adatto a tutte le persone.

Un ulteriore aspetto da non sottovalutare è il quadro normativo in continua evoluzione. Il rischio è che un investimento che oggi appare promettente possa trasformarsi in un incubo legale più avanti.

Per tutti questi motivi, il consiglio per chi muove i primi passi nel trading di criptovalute è di affidarsi a un broker serio, con alle spalle un’esperienza importante. Tra le migliori piattaforme crypto segnaliamo eToro, presente in questo mercato fin dal 2007, e che in questi anni ha guadagnato la fiducia di oltre 30 milioni di utenti a livello mondiale. Per iscriverti collegati a questa pagina di eToro, raggiungibile anche cliccando il bottone qui sotto.

