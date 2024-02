Quando e dove vedere la finale del Super Bowl

La notte che tutti gli appassionati di football stanno aspettando è quasi arrivata: il Super Bowl 2024. Questo evento, che si terrà nella notte tra il 11 e il 12 febbraio, a partire dalla mezzanotte italiana, promette di essere un appuntamento imperdibile. Quest’anno, il campo di battaglia vedrà fronteggiarsi i Kansas City Chiefs, detentori del titolo, e i San Francisco 49ers, in una sfida all’ultimo touchdown per la supremazia nella NFL. E c’è una notizia ancora migliore per i fan italiani: grazie a DAZN e all’offerta speciale dell’NFL Game Pass, potrai vivere tutta l’azione e l’adrenalina di questo evento a soli 0,99 euro.

Per tutti coloro che desiderano seguire la finale del campionato di NFL da protagonista, il Pass proposto da DAZN avrà il prezzo super scontato a 0,99 € solo fino alle 23:59 di domenica 11 febbraio. Questa offerta straordinaria ti permetterà di goderti non solo la partita, ma anche l’Halftime Show, che quest’anno vedrà esibirsi la superstar americana Usher, in quello che è considerato l’evento musicale più atteso dell’anno.

Come vedere la finale del Super Bowl con DAZN

L’NFL Pass di DAZN è disponibile per tutti, sia per chi ha già altri abbonamenti attivi sia per chi non è cliente. Tutto quello che devi fare è recarti sulla pagina dedicata e attivare il PASS. In questo modo accederai in modo completo alla trasmissione ufficiale americana, compreso lo show e gli straordinari spot pubblicitari che vanno in onda durante la finale.

La partita sarà commentata da Matteo Gandini e Roberto Gotta e promette di essere elettrizzante. I Kansas City Chiefs, guidati dalla fenomenale star Patrick Mahomes, cercano di difendere il loro titolo dopo la vittoria dell’ultimo minuto contro gli Eagles di Philadelphia nell’edizione precedente. D’altra parte, i San Francisco 49ers sono pronti a dare battaglia e a rivendicare il trofeo.

Attiva NFL Pass DAZN a 0,99 €[/parse_button

Non lasciarti sfuggire questa occasione unica di essere parte della storia del Super Bowl 2024. Attiva ora il tuo NFL Game Pass su DAZN a un prezzo mai visto prima e preparati a vivere un’esperienza indimenticabile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.