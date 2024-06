Quando escono i prossimi episodi di House of The Dragon 2 e dove vederli in streaming

La seconda stagione di House of The Dragon è finalmente arrivata e oggi, con l’uscita del secondo episodio, ha aggiunto un ulteriore tassello ad un prodotto che ha conquistato tutti i fan di Game of Thrones e non solo. Adesso ti starai chiedendo quando usciranno i prossimi episodi e soprattutto dove vederli in streaming, nel caso ancora volessi recuperare questa mancanza.

Prima rispondiamo a quest’ultima domanda: tutti gli episodi di House of The Dragon 2, e anche della prima stagione, sono disponibili in streaming su NOW con il pass Entertainment disponibile a partire da soli 6,99 euro al mese.

I primi due episodi di House of The Dragon 2 sono usciti rispettivamente il 17 giugno e il 24. Tutti gli altri seguiranno in pratica ogni lunedì:

Episodio 3 – 1 luglio 2024

Episodio 4 – 8 luglio 2024

Episodio 5 – 15 luglio 2024

Episodio 6 – 22 luglio 2024

Episodio 7 – 29 luglio 2024

Episodio 8 – 5 agosto 2024

La trasmissione è prevista nella stessa notte della prima TV americana, già doppiati in italiano o se preferisci con sottotitoli in italiano e voci in inglese. Tutti gli episodi saranno trasmessi e disponibili in streaming e on-demand su NOW grazie al pass Entertainment che, a partire da 6,99 euro al mese, ti permette di accedere a tutte le serie TV internazionali firmate HBO, gli show esclusivi di Sky e i film più attesi con oltre 1000 titoli tra on demand e nuove uscite.