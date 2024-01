Questa smart TV 4K va a ruba su Amazon, è da 43" e costa 250 €

I grandi marchi che producono televisioni, negli ultimi tempi sono un po’ sovrappensiero. Ci sono infatti tantissime realtà che stanno facendo un ottimo lavoro e che stanno minando il loro operato in maniera importante. Tra queste c’è sicuramente CHiQ, azienda che è stata in grado di vendere tantissime smart TV soprattutto su Amazon.

Oggi infatti sul famoso sito e-commerce arriva una variante da 43″ di ampiezza e con risoluzione in 4K. La smart TV in questione oggi arriva anche in sconto con il 7% in meno per un totale di 259 €, con due anni di garanzia e spedizione veloce.

La smart TV CHiQ da 43″ in 4K su Amazon in promo, le specifiche

Dotata di una diagonale da 43″ di ampiezza, questa televisione di CHiQ offre al pubblico la possibilità di avere veramente tutto. La risoluzione è in 4K, c’è il Google Assistant e soprattutto Android TV a bordo.

Per quanto riguarda il design, è davvero sorprendente come questa azienda sia riuscita ad eliminare completamente i bordi.

Moltissime televisioni occupano uno spazio di rilievo su Amazon essendo state prodotte da brand molto famosi, ma questa di CHiQ non è da meno. Questo marchio è cresciuto tantissimo negli ultimi tempi, vendendo molti prodotti sul celebre sito e-commerce. Il risultato, almeno secondo quanto riportato dalle recensioni degli utenti e dalle votazioni che sono quasi 4000, sarebbe eccezionale.

Coloro che affermano di aver acquistato questa smart TV si ritengono ad oggi più che soddisfatti per le caratteristiche ottenute. Ciò che stupisce ovviamente è il prezzo di vendita, siccome Amazon ha lanciato un’offerta a tempo che durerà ancora per poco. Si può risparmiare oggi il 7% beneficiando quindi di un costo finale di 259 € con due anni di garanzia e con spedizione veloce.

