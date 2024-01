Questa smart TV da 50" 4K sta andando a ruba, che sconto su Amazon!

Quando arrivano grandi offerte sulle smart TV del marchio TCL, Amazon risponde sempre presente. Direttamente sul sito e-commerce oggi è possibile acquistare un esemplare da 50″ in 4K con refresh rate a 144 Hz con il 14% di sconto.

La televisione in questione costa dunque 599,90 € con spedizione in due giorni e con due anni di garanzia.

La smart TV MiniLed QLED di TCL è bellissima

Modelli di smart TV di questo genere attirano molta attenzione siccome non sono poi così usuali. Un prodotto dotato di uno schermo così ampio e di una risoluzione del genere può essere abituale, ma avere un pannello mini-LED significa andare vicino alla perfezione. TCL ci riesce e garantisce 50″ di ampiezza, una risoluzione in 4K e la tecnologia QLED.

Tutto ciò si fonde alla grande con il sistema operativo Google TV, che garantisce anche l’integrazione con i principali assistenti vocali che sono Google Assistant e Alexa. Esteticamente, si nota subito come manchino praticamente tutti i bordi lasciando ampio spazio allo schermo, per un design moderno. Il sistema audio è progettato appositamente per una chiarezza del suono massima, anche grazie alla presenza del Dolby Atmos.

Acquistare una televisione dotata di tecnologia mini-LED per quanto concerne il pannello del display, è difficile a questi prezzi. Ovviamente quando si sceglie un prodotto del genere bisogna essere coscienti della spesa che si andrà a fare, ma con TCL tutto è più semplice. L’azienda infatti rende disponibile questa 50QMB8B ad un prezzo davvero assurdo se rapportato a quello proposto da altre aziende per smart TV equivalenti.

Bastano infatti 599,90 € grazie al 14% di sconto per assicurarsi questa straordinaria TV che arriverà a casa vostra entro il 25 gennaio con due anni di garanzia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.