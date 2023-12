Questa soundbar per PC da 12W costa davvero pochissimo!

Sì, esistono anche le soundbar per computer. Desktop o laptop non fa alcuna differenza, perché il risultato finale non cambia. Uno dei migliori esempi è certamente la Trust Arys da 12W con alimentazione via USB, che oggi è disponibile su Amazon a soli 20,99€ grazie allo sconto immediato del 20%. Compatta, bella da vedere e con qualità da vendere: la periferica Trust andrebbe aggiunta subito al carrello della spesa, anche perché la consegna è garantita prima di Natale.

La Trust Arys è una soundbar compatta ma di qualità. Le dimensioni contenute ti permettono di inserirla anche sotto il monitor, così puoi amplificare l’audio del tuo PC senza occupare altro spazio sulla scrivania. Come anticipato in apertura, la potenza è di 12W (di picco), quanto basta per il suo scopo.

Il look è sobrio, caratterizzato dall’impiego di materiali di qualità. La parte anteriore è dominata da una griglia in metallo che conferisce un aspetto premium e raffinato alla periferica. Sulla parte destra puoi notare la presenza di una manopola (con retroilluminazione) per controllare il volume.

Per quanto riguarda la connessione, ti basta inserire il cavo USB-A in una porta USB-A del tuo computer (o, in alternativa, in un caricabatterie) e il cavo audio nella porta jack da 3.5mm. Nulla di semplice, e poi si tratta di una soundbar di tipo plug-and-play, quindi non dovrai scaricare e installare driver e programmi aggiuntivi.

Per quanto le dimensioni siano contenute (67 x 420 mm), la potenza c’è. Certo, la Trust Arys non si può e non si deve paragonare ad una soundbar per TV, lì siamo proprio in un’altra campionato. Precisato ciò, quella di Trust è una periferica affidabile, portatile e di ottima fattura: per questo, farsela sfuggire a soli 20 euro e pochi spiccioli potrebbe rivelarsi un grave errore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.