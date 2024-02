Questi Xiaomi Redmi Note 13 da 190 EURO batte molti iPhone e Samsung

È giornata di grandi sconti su Amazon con un prodotto in particolare che risulta il preferito degli utenti: lo Xiaomi Redmi Note 13 torna in sconto.

Lo smartphone che, pur costando pochissimo, riesce a garantire prestazioni eccezionali da non far rimpiangere il mancato acquisto di un top di gamma, è disponibile con il 24% di sconto.

Il dispositivo di Xiaomi oggi ha un prezzo di soli 190 € e mostra specifiche estremamente interessanti. Basterà attendere tre giorni per riceverlo a casa e ci saranno anche due anni di garanzia.

Lo Xiaomi Redmi Note 13 ha 256 GB di memoria, compralo ora

Dotato innanzitutto di uno splendido schermo in full HD+ da 6,67″, questo Xiaomi Redmi Note 13 mostra anche un ottimo comparto hardware. È proprio questo che lo rende appetibile e super performante: c’è un processore MediaTek Dimensity 6080 insieme a 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Sembra di avere tra le mani un top di gamma per la grande fluidità che concede. La batteria da 5000 mAh è il punto di forza assoluto siccome porta lo smartphone a durare spesso anche più di un giorno.

Basta poco per capire che a questo smartphone non manca realmente nulla. È facile da utilizzare in quanto il sistema operativo è molto semplificato, è potente visti i componenti hardware e offre anche un comparto multimediale ben strutturato. Lo Xiaomi Redmi Note 13 risulta oggi il telefono da acquistare se si vuole avere tutto con meno di 200 €.

Il punto di forza, oltre al design da vero top, è assolutamente il prezzo che oggi Amazon propone grazie ad un venditore di terze parti. Con il 24% di sconto, lo smartphone sarà a casa vostra per soli 190 € ed entro questo fine settimana. Ci sarà ovviamente la garanzia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.