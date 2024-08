Questo conto è pazzesco: omaggia i nuovi clienti con 250€ di Buoni Amazon

Credem Link, il conto corrente online di Credem, offre ai nuovi clienti 250€ di Buoni Amazon. Ma vediamo prima cosa rende questo conto così speciale e perché potrebbe essere l’occasione che stavi aspettando.

Immagina di poter aprire un conto corrente online senza doverti preoccupare del canone annuale. Con Credem Link, è possibile. Questo conto ti offre la carta di debito Credemcard Internazionale Mastercard a canone zero per il primo anno. Dopo? Solo 1,50€ al mese. Per i più pratici, la carta di debito Credemcard su circuito nazionale Pagobancomat senza costi. Il tutto per prelievi, pagamenti in Italia e all’estero, e ovviamente acquisti online. Poi, come ciliegina sulla torta, hai il servizio di Internet Banking con accesso da PC o mobile tramite l’App Credem Mobile, sempre a costo zero.

Porta i tuoi amici in Credem e ottieni 250€ di Buoni Amazon

Vuoi un motivo in più per aprire il conto? Bene, ecco il colpo di scena: porta fino a 10 amici e guadagna coupon acquisto. Ogni amico che aprirà il conto Credem Link e attiverà altri due servizi ti farà ottenere un buono da 25€. Per farlo, basta condividere con loro il CODICE che troverai nella tua nuovissima App Credem. Più amici, più buoni. Più buoni, più shopping su Amazon. È la matematica del risparmio.

Per aprire il conto corrente Credem Link bastano pochi semplici passi. Avrai bisogno di un documento d’identità o lo Spid. Tutto ciò che ti serve poi è una connessione internet stabile e una stanza ben illuminata per il riconoscimento tramite video selfie.

Insomma, Credem Link è il conto perfetto per chi vuole gestire il proprio denaro in modo smart ma con tutte le sicurezze di una banca tradizionale. Poi, con 250€ di Buoni Amazon sul piatto, è difficile ignorare un’offerta così vantaggiosa.