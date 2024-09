Questo conto per minorenni è perfetto per gestire le finanze dei tuoi figli

Insegnare ai figli l’importanza della buona gestione del denaro è fondamentale. Se una volta esisteva il maialino salvadanaio, però, ora ci sono i conti correnti e le carte prepagate pensate ad hoc per i più giovani che non hanno ancora compiuto diciotto anni. Tra le più interessanti c’è Pixpay, un’ottima soluzione per gestire in modo sicuro e controllato le finanze dei “piccoli” di casa.

Pixpay offre una carta prepagata Mastercard dedicata ai ragazzi dai 10 anni in su, abbinata a un’app facile da usare, pensata per educare finanziariamente i più piccoli e permettere ai genitori di mantenere il controllo su tutte le operazioni. Sei un nuovo utente? Utilizza il codice promozionale PIXFIN in fase di registrazione per ricevere un bonus di 5 euro.

Perché PixPay è l’ideale per i tuoi figli

Ecco alcune caratteristiche e funzionalità principali che offre PixPay:

Una carta nominativa per ragazzo, valida ovunque nel circuito Mastercard, con due applicazioni dedicate : una per il figlio e una per i genitori;

per ragazzo, valida ovunque nel circuito Mastercard, con : una per il figlio e una per i genitori; Funzione paghetta automatica , che i genitori possono impostare a cadenza settimanale o mensile;

, che i genitori possono impostare a cadenza settimanale o mensile; Aggiornamento del saldo in tempo reale, così sia figli che genitori possono monitorare il saldo e le spese in qualsiasi momento;

in tempo reale, così sia figli che genitori possono monitorare il saldo e le spese in qualsiasi momento; Una cassaforte remunerata che consente ai giovani di far crescere i propri risparmi, mentre la funzione di risparmio automatico li aiuta a mettere da parte il denaro per raggiungere un obiettivo;

che consente ai giovani di far crescere i propri risparmi, mentre la funzione di li aiuta a mettere da parte il denaro per raggiungere un obiettivo; Possibilità di creare wallet dedicati a progetti personali. Inoltre, è possibile monitorare l’impronta di carbonio delle spese, al fine di sensibilizzare i più giovani sull’impatto ambientale.

Uno degli aspetti fondamentali di Pixpay è la sicurezza. I genitori possono personalizzare i limiti di pagamento, bloccare l’accesso a determinati negozi, sia fisici che online, e ricevere notifiche in tempo reale su ogni spesa effettuata. Inoltre, la carta può essere facilmente bloccata o sbloccata con un semplice clic in caso di smarrimento o furto.

Ordinare Pixpay è semplice e veloce. Tutto può essere fatto online, senza burocrazia complessa. E per chi utilizza il codice promozionale PIXFIN, c’è un bonus di 5 euro gratuito all’attivazione.