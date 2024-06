Questo mouse Trust costa solo 5,99€ e sta andando a ruba!

Ecco la soluzione perfetta per chi cerca un mouse economico, ergonomico, silenzioso e compatibile sia con Windows che con macOS (ma anche Chrome OS e gli altri). Il Trust Yvi+ oggi costa solo 5,99 euro, compresa spedizione, grazie allo sconto immediato del 25%. Insomma, è praticamente regalato.

Prezzo irrisorio per il mouse Trust Yvi+ compatibile con PC e Mac

Progettato per un uso ambidestro, questo mouse di Trust è silenzioso, ha un design sostenibile e permette anche di regolare i DPI.

Il Trust Yvi+ ha look semplice e minimalista, con una forma simmetrica adatta sia agli utenti destri che mancini. Più in generale, è una periferica compatta e leggera, ideale per un uso prolungato senza affaticare la mano.

Tra le caratteristiche principali c’è sicuramente il clic silenzioso. I pulsanti sinistro e destro sono progettati per ridurre il rumore di clic di oltre il 90%, rendendolo un mouse ideale per ambienti di lavoro tranquilli o per chi desidera evitare di disturbare gli altri.

Oltre al clic silenzioso, il Trust Yvi+ offre anche un pulsante DPI per regolare la sensibilità del mouse. Con tre livelli disponibili (800, 1200 e 1600 DPI), è possibile personalizzare la velocità del cursore in base alle proprie esigenze e al tipo di attività che si sta svolgendo.

Non sarà un top di gamma, ma l’Yvi+ è comunque un mouse preciso e affidabile. È compatibile con la maggior parte dei sistemi operativi, inclusi Windows, macOS, Chrome OS e Linux. Il mouse si collega al computer tramite un piccolo ricevitore USB che va inserito in una porta USB-A disponibile.

Per quanto riguarda infine l’autonomia, l’azienda dichiara una durata della batteria fino a 24 mesi con una singola batteria AA.