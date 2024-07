Questo ottimo tool per risolvere i problemi di memoria è in offerta

pCloud è un servizio di archiviazione cloud che si distingue per la sua completezza e affidabilità: grazie alla promozione in corso, che garantisce un sostanzioso sconto, questo tool senza abbonamento è la soluzione ideale per chi cerca spazio di archiviazione di alta qualità a prezzi competitivi e risolvere una volta per tutte i problemi di memoria di smartphone, tablet e PC.

Perché usare pCloud?

Sono tre i piani proposti da pCloud, tutti a pagamento unico e quindi senza dover sottoscrivere nessun abbonamento:

Premium 500 GB : 199 euro invece di 299 euro

: 199 euro invece di 299 euro Premium Plus 2 TB : 399 euro invece di 599 euro

: 399 euro invece di 599 euro Ultra 10 TB: 1.190 euro invece di 1.890 euro

pCloud propone piani tariffari flessibili per adattarsi a diverse esigenze. Oltre ai piani individuali sopra menzionati, sono disponibili anche opzioni per famiglie e business. Inoltre, il cloud è disponibile per tutte le principali piattaforme, inclusi Windows, Mac, Linux, iOS e Android. Con la crittografia a lato client, i file vengono criptati sul dispositivo dell’utente prima di essere caricati, garantendo che solo il proprietario dei dati possa accedervi.

Quali sono le funzionalità di pCloud? La piattaforma offre strumenti di gestione dei file che facilitano l’organizzazione, la ricerca e il caricamento dei documenti, affiancati da opzioni di condivisione di file e cartelle tramite link, con o senza password. pCloud offre opzioni di backup per proteggere i dati da perdite accidentali: gli utenti possono programmare backup automatici per garantire che i loro file siano sempre al sicuro.

Con la sua offerta scontata, pCloud si conferma come un’ottima soluzione per chiunque abbia bisogno di uno spazio di archiviazione sicuro e affidabile: se stai cercando un modo per liberare memoria sul tuo dispositivo, questo è lo strumento giusto. Caricando fotografie, video e documenti sul cloud, infatti, potrai accedervi in qualsiasi momento anche se li cancelli dal telefono. Con la sincronizzazione automatica, puoi visualizzarli anche da altri dispositivi. Inoltre, non c’è nessun abbonamento perché pCloud è a vita.