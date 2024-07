Ransomware 2.0: come un buon antivirus può salvarti dai ricatti digitali

In un’era in cui le minacce digitali evolvono continuamente, i ransomware 2.0 rappresentano una delle forme di attacco informatico più dannose e pervasive. Questo tipo di malware cripta i dati del computer della vittima, chiedendo un riscatto per ripristinare l’accesso. Fortunatamente, un buon antivirus può giocare un ruolo cruciale nel proteggerti da questi ricatti digitali. Norton Antivirus si distingue per la sua protezione pluripremiata e le funzionalità avanzate.

Protezione completa e facile da usare

Norton AntiVirus offre una protezione robusta contro virus, malware e ransomware. È progettato per essere facile da usare, rendendo semplice anche per gli utenti meno esperti mantenere i loro dispositivi al sicuro. Oltre a proteggere dai malware, Norton aiuta a tutelare la privacy e l’identità online di tutta la famiglia con piani specifici.

Offerte e piani

Norton AntiVirus offre diverse opzioni di abbonamento, con sconti significativi per il primo anno:

Norton AntiVirus Plus : Protezione per un dispositivo, con funzionalità come il Password Manager e 2 GB di backup nel cloud, al costo di € 19.99 per il primo anno.

: Protezione per un dispositivo, con funzionalità come il Password Manager e 2 GB di backup nel cloud, al costo di € 19.99 per il primo anno. Norton 360 Standard : Include protezione per un dispositivo, Password Manager, 10 GB di backup nel cloud e VPN, a € 29.99 per il primo anno.

: Include protezione per un dispositivo, Password Manager, 10 GB di backup nel cloud e VPN, a € 29.99 per il primo anno. Norton 360 Deluxe : Protezione per cinque dispositivi, 50 GB di backup nel cloud, Dark Web Monitoring, e Protezione Minori, a € 34.99 per il primo anno.

: Protezione per cinque dispositivi, 50 GB di backup nel cloud, Dark Web Monitoring, e Protezione Minori, a € 34.99 per il primo anno. Norton 360 Advanced: Protezione per dieci dispositivi, 200 GB di backup nel cloud, assistenza per il ripristino dell’identità e monitoraggio dei social media, a € 44.99 per il primo anno.

Funzionalità avanzate

Backup nel cloud : Salva file e documenti importanti nel cloud per prevenire la perdita di dati causata da errori hardware, furti o ransomware.

: Salva file e documenti importanti nel cloud per prevenire la perdita di dati causata da errori hardware, furti o ransomware. Secure VPN : Naviga in modo anonimo e sicuro con la VPN inclusa, che protegge i tuoi dati con crittografia avanzata.

: Naviga in modo anonimo e sicuro con la VPN inclusa, che protegge i tuoi dati con crittografia avanzata. SafeCam per PC : Blocca gli accessi non autorizzati alla webcam e avvisa di eventuali tentativi di accesso.

: Blocca gli accessi non autorizzati alla webcam e avvisa di eventuali tentativi di accesso. Dark Web Monitoring : Monitora il Dark Web per individuare eventuali informazioni personali compromesse e invia notifiche in caso di rilevamento.

: Monitora il Dark Web per individuare eventuali informazioni personali compromesse e invia notifiche in caso di rilevamento. Password Manager: Gestisce e protegge le tue password, carte di credito e altre credenziali online.

Per conoscere l’offerta completa di Norton