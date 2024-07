Ransomware aziendale: protezione efficace con Norton Small Business

Le minacce informatiche sono sempre più sofisticate e rappresentano un pericolo concreto per le aziende di tutte le dimensioni. Tra i malware più dannosi troviamo il ransomware, un software in grado di criptare i dati aziendali e renderli inaccessibili, chiedendo un riscatto per il loro rilascio. Di fronte a un panorama così pericoloso, c’è una buona notizia: Norton Small Business, la soluzione ad una delle cyberminacce più temute.

In questo momento il costo del servizio è di 70 Euro con la possibilità di collegarlo fino a 6 dispositivi. Norton Small Business offre una soluzione completa di sicurezza informatica progettata specificamente per le piccole e medie imprese, che include una protezione efficace contro il ransomware.

I vantaggi di Norton Small Business

Il servizio utilizza l’intelligenza artificiale per identificare e bloccare le minacce ransomware in tempo reale, prima che possano causare danni. La soluzione offre una protezione multilivello che include firewall, antivirus, antispyware e protezione della rete per fermare le minacce da ogni direzione e riceve aggiornamenti automatici regolari per garantire che la tua azienda sia sempre protetta dalle ultime minacce.

Norton Small Business è una soluzione completa e conveniente per la sicurezza informatica delle piccole e medie imprese. Con la sua protezione efficace contro il ransomware, le sue funzionalità di ripristino e i suoi servizi aggiuntivi, Norton Small Business può aiutarti a mantenere la tua azienda al sicuro e protetta dalle minacce informatiche in continua evoluzione.

Si lascia preferire ad altre soluzioni presenti sul mercato grazie anche a monitoraggio in tempo reale (monitora costantemente la tua rete per attività sospette che potrebbero indicare un attacco ransomware) e allerta immediata: in caso di rilevamento di minacce ransomware, Norton Small Business ti avviserà immediatamente in modo che tu possa prendere le misure opportune.

Ottima anche la presenza dell’ assistenza clienti 24/7 e della possibilità di formazione sulla sicurezza informatica per i dipendenti allo scopo di aiutarli a riconoscere e prevenire le minacce informatiche.