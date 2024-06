Ransomware in crescita: la soluzione definitiva di Norton 360

Il ransomware, con cui nessuno vorrebbe avere a che fare, cresce in modo vertiginoso e spaventa gli utenti di tutto il mondo. Fortunatamente, Norton 360 Standard arriva in loro soccorso, proteggendo i dispositivi da questa e altre minacce. Si tratta di uno dei migliori pacchetti di protezione sul mercato, capace di difenderci da qualsiasi cosa che si agita nel web.

Norton ha lanciato un’offerta limitata con sconti che farebbero impallidire i saldi di fine stagione. Sulla pagina web dedicata, ci sono altre opzioni disponibili, come Norton Antivirus Plus a soli 19,99 euro, Norton 360 Deluxe a 34,99 euro e Norton 360 Advanced a 44,99 euro, grazie agli sconti fino al 66%. E Standard? Cosa 29,99 euro per il primo anno.

Ransomware in crescita? Scegli la protezione di Norton 360

Lo shopping con sconti su Norton è aperto. Norton 360 Deluxe e Norton 360 Standard costano rispettivamente 34,99 euro e 29,99 euro per il primo anno. A questo prezzo così basso, hai a disposizione uno strumento che protegge da virus, malware e hacker. È inclusa anche la VPN per le tue connessioni private e fino a 200 GB di backup nel cloud, perché Norton pensa proprio a tutto!

Milioni di persone hanno già optato per questa protezione antivirus, grazie alla sua semplicità di utilizzo e installazione. La sicurezza del tuo dispositivo è garantita, con Norton Secure VPN mantiene private le tue attività online. Non dimenticarti di approfittare della promozione limitata che taglia i prezzi degli abbonamenti fino al 66% per il primo anno.

La sicurezza non è mai stata così accessibile! Con Norton 360, affrontare il ransomware in crescita diventa una passeggiata nel parco. Salva il tuo dispositivo e la tua tranquillità con un solo click.