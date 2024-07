Real Madrid-Milan: dove vederla in TV e in streaming

Il Soccer Champions Tour 2024 regala, direttamente da Chicago negli Stati Uniti, la sfida interessantissima tra il Real Madrid di Ancelotti e il Milan di Fonseca. Una partita prestigiosa, anche se soltanto un’amichevole estiva e con entrambe le squadre ancora in rodaggio e di certo non complete dell’undici titolare.

Resta comunque un match da seguire e che si giocherà questa notte alle 2.30 ora italiana e che potrai vedere in streaming su DAZN. Se ti trovi all’estero, invece, dovrai usare NordVPN per non rinunciare alla visione in italiano.

Come guardare la partita in italiano anche all’estero

NordVPN è la soluzione migliore per sfruttare il tuo abbonamento DAZN anche all’estero:

Scegli un piano in offerta Scarica NordVPN sul PC, smartphone o tablet in cui vorrai vedere la partita Apri NordVPN, inserisci le credenziali e collegati a un server italiano Ora, dallo stesso dispositivo, apri DAZN e seleziona Real Madrid-Milan per iniziare la diretta in italiano

NordVPN, grazie ai suoi server collocati in tutto il mondo, ti permette di simulare qualsiasi posizione e quindi in questo caso sarà come se tu fossi ancora in Italia e dunque in grado di sfruttare il tuo abbonamento DAZN.

Tra le altre cose, la VPN ti assicura una sicurezza avanzata grazie alla sua crittografia di ultima generazione, privacy garantita da una rigorosa politica no-log, velocità di connessione elevate, protezione dalle minacce online e puoi usarla su qualsiasi dispositivo.