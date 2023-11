Display curvo da 6.4 pollici e frequenza d’aggiornamento a 120Hz, fotocamera ProLight OIS da 100 megapixel, ricarica superveloce da 67W e 8GB di RAM. In sintesi, questo è il Realme 11 Pro 5G, smartphone Android che oggi costa solo 270,33 euro, spedizione compresa. Errore di prezzo? No, è tutto merito di un ottimo sconto Amazon di cui converrebbe approfittare… ORA!

L’affare del giorno su Amazon è servito: il Realme 11 Pro con display a 120Hz e fotocamera da 100MP costa solo 270€

Il Realme 11 Pro 5G vanta un design davvero accattivante, soprattutto nella versione Sunrise Beige. Il retro è infatti in pelle vegana ed è stato realizzato in collaborazione con il designer Matteo Menotto, che ha optato per una stampa portatrice dell’estetica urbana e fashion di Milano. Il tocco di classe c’è e si vede tutto. Che piaccia o meno, poi, è un altro discorso.

Il retro è caratterizzato anche dal modulo fotografico di forma circolare: il sensore principale è da 100 megapixel e supporta la tecnologia avanzata di zoom integrato (2x) per risultati ancora più nitidi. La tecnologia SuperOIS, poi, consente di scattare foto a soggetti in movimento senza perdere qualità.

Passando al lato frontale, questo è dominato da un superlativo display curvo AMOLED da 6,4 pollici con frequenza d’aggiornamento a 120Hz, certificazione HDR10+ e 950 nits di luminosità di picco totale. Insomma, un vero campione della sua categoria.

Altri punti forti del dispositivo di Realme sono il processore Dimensity 7050 octa-core, la batteria da 5000mAh e il supporto alla tecnologia SUPERVOOC da 67W per una ricarica fulminea.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.