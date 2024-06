Quando si parla di rapporto qualità-prezzo eccellente, è difficile non pensare immediatamente al Realme 12 Pro+ 5G. Con un look audace e una scheda tecnica di assoluto rilievo (il processore Qualcomm Snapdragon 7s e il sensore Sony IMX890 OIS spiccano), oggi questo smartphone costa solo 376,99 euro (anziché 499,99 euro) grazie allo sconto del 25% sul prezzo di listino.

Il Realme 12 Pro+ 5G è il mid-range che si sente un top di gamma: tuo a meno di 380€

Del Realme 12 Pro+ si nota subito il design elegante e ricercato. La scocca posteriore è caratterizzata da una texture similpelle (nella finitura Submarine Blue in questo caso) resa ancora più “preziosa” da particolari in oro come la cucitura centrale e la cornice del modulo fotografico.

Anche la parte anteriore ha tanto, ma tanto da offrire. Il display curvo AMOLED da 6.4 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz offre colori vividi, neri profondi e un’ottima fluidità, sia durante la navigazione web che la visione di video o giochi. È un ottimo pannello, che non fa rimpiangere quelli che si vedono su dispositivi ben più costosi.

Il cuore pulsante di questo smartphone è il chip Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 a 4nm (CPU octa-core fino a 2,4 GHz), affiancato da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. È una configurazione che si traduce in performance fluide in qualsiasi ambito, gaming compreso.

La fotocamera principale da 50 megapixel utilizza il sensore Sony IMX890 e la stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) per video e foto di qualità. Questo è sicuramente uno dei punti di forza del dispositivo, ideale dunque anche per coloro che vogliono pubblicare contenuti sui social network.

Il Realme 12 Pro+ 5G, infine, è munito di una batteria da 5000mAh e supporta la ricarica SUPERVOOC da 67W, che consente di ricaricare la batteria da 0% a 100% in meno di 30 minuti.