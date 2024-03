Il Realme 12 Pro+ 5G è uno dei migliori smartphone Android di fascia media. Il look è unico nel suo genere (il retro in simil-pelle, ad esempio) e la scheda tecnica si traduce in performance solide e, più in generale, in un’esperienza davvero soddisfacente. Oggi lo smartphone è acquistabile a soli 399,99 euro (spedizione compresa) grazie allo sconto di 100 euro proposto in occasione della Festa della Offerte di Primavera di Amazon.

La potenza è anche nella fascia media: il Realme 12 Pro+ 5G è da prendere subito con le Offerte di Primavera

Basta una rapida occhiata per rendersi immediatamente conto del fatto che il Realme 12 Pro+ si fa notare soprattutto per il suo design elegante e ricercato. La scocca posteriore presenta una finitura che ricorda la pelle (nella finitura Submarine Blue in questo caso) e dei particolari in oro che donano quel tocco premium in più.

La parte frontale è invece dominata dal display curvo AMOLED da 6.4 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Il display offre colori vividi, neri profondi e un’ottima fluidità, sia durante la navigazione web che la visione di video o giochi.

Lo smartphone è alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 a 4nm, affiancato da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Il telefono è performante e veloce, in grado di gestire senza problemi qualsiasi tipo di attività, dal multitasking al gaming.

Non passa inosservato nemmeno il modulo fotografico: circolare e anche abbastanza importante in termini di dimensioni. La fotocamera principale da 50 megapixel è dotata di un sensore Sony IMX890 e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS). La qualità degli scatti e e video è eccellente in qualsiasi condizione di luce, con colori realistici e dettagli nitidi.

A tal proposito c’è da dire che realme ha collaborato con il Premio Oscar (nel 2013 per Vita di Pi) Claudio Miranda “per creare tre filtri unici ispirati a film iconici, per una sensazione, uno stile e dei colori impeccabili“.

Il Realme 12 Pro+ 5G è poi dotato di una batteria da 5000mAh che offre un’autonomia di oltre un giorno con un utilizzo intenso. C’è anche il supporta alla ricarica SUPERVOOC da 67W, che consente di ricaricare la batteria da 0% a 100% in meno di 30 minuti.