Regalati un iPhone 15 grazie a Mediolanum: scopri come!

Stai sognando l’ultimo gioiello di casa Apple? Allora è il momento di conoscere SelfyConto di Mediolanum, il conto corrente a zero spese che ti offre anche l’opportunità di ricevere proprio l’iPhone 15. Basta sfruttare la promozione “porta un amico”, che è valida fino al 31 dicembre 2024. Quindi, non lasciare che il tempo scorra via senza approfittarne.

Per partecipare, devi essere maggiorenne e residente in Italia. Il regalo arriverà entro 60 giorni dall’apertura del conto da parte del tuo amico. Per ottenere il massimo dalla promozione puoi anche aspirare a premi inferiori: Apple Watch SE 2 da 40 mm con due amici iscritti, oppure iPad 10 da 64 GB con quattro amici. Insomma, Mediolanum sa come farti felice.

Come ottenere un iPhone 15 grazie a Mediolanum

SelfyConto ti consente di gestire il tuo denaro in maniera facile e veloce, dallo smartphone o dal computer. Mediolanum combina tecnologia d’avanguardia e servizi innovativi, rendendo questo conto perfetto per giovani e non solo, purché avvezzi al mondo digitale.

Per aderire alla promo, devi aprire il conto SelfyConto. Niente complicazioni: la procedura è molto semplice e veloce. Devi soltanto compilare il modulo presente nella pagina d’iscrizione e poi seguire le istruzioni per l’attivazione del conto.

Subito dopo, ti verrà inviato un codice univoco, che dovrai condividere con i tuoi amici. Con questo codice, dovranno a loro volta aprire il conto. Alla fine, sia tu che loro potrete godere di tutti i vantaggi della promozione. Ecco fatto! Sei pronto a sfoggiare il tuo scintillante iPhone 15 grazie a Mediolanum.