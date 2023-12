Regalati una carta di credito gratuita per sempre a Natale con Carta YOU

Fino a ieri, l’idea di avere una carta di credito gratuita sembrava un sogno irrealizzabile in Italia. Tuttavia, grazie a Carta YOU di Advanzia, una banca digitale lussemburghese, ora questa prospettiva è diventata una realtà accessibile. La richiesta può essere completata in meno di 2 minuti tramite la pagina dedicata, accessibile cliccando sul link qui sotto.

Carta YOU: vantaggi senza paragoni

Carta YOU è una carta di credito gratuita senza commissioni annuali per sempre, appartenente al circuito di pagamento internazionale MasterCard.

Questa carta è accettata in oltre 36 milioni di negozi in tutto il mondo, sia fisici che online. Oltre alla sua natura a canone zero, la carta offre ulteriori vantaggi, tra cui un’assicurazione di viaggio gratuita e completa per una copertura massima durante le vacanze all’estero.

I titolari di Carta YOU possono anche beneficiare del pagamento differito fino a 7 settimane senza interessi, aspetto che offre una flessibilità finanziaria apprezzabile. Inoltre, non è necessario cambiare banca, poiché la carta può essere associata a un conto corrente esistente.

I requisiti base per ottenere Carta YOU sono aver compiuto almeno 18 anni ed essere residenti in Italia. Non è richiesto l’apertura di un nuovo conto, semplificando il processo per chi già possiede un conto corrente.

Dall’invio della richiesta alla ricezione della carta al proprio domicilio, passano dai 10 ai 14 giorni lavorativi.

Se presenti la richiesta oggi sul sito ufficiale, hai il tempo di ricevere Carta YOU entro Natale o al massimo entro Capodanno.

Un regalo pratico e conveniente che può rendere le tue festività ancora più speciali. Non perdere l’opportunità di regalarti una carta di credito senza costi annuali e con vantaggi esclusivi.

