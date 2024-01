Regalati una VPN veloce e sicura al costo di 1 caffè al mese per il nuovo anno

Per un 2024 all’insegna della sicurezza online, non esiste un regalo migliore se non quello di una VPN. A maggior ragione oggi, grazie all’offerta a tempo limitato di Atlas VPN per il nuovo anno, con l’86% di sconto sul piano di 2 anni e 6 mesi aggiuntivi in regalo. E se il servizio non dovesse soddisfare le tue aspettative, puoi richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dall’acquisto.

Negli anni Atlas VPN si è imposta all’attenzione degli utenti e delle riviste di settore come la migliore VPN per rapporto qualità-prezzo: al costo di 1 caffè al mese offre l’utilizzo del servizio su un numero illimitato di dispositivi, funzionalità per la sicurezza avanzate e server VPN ad alta velocità.

I vantaggi del piano di due anni di Atlas VPN

Rispetto alla concorrenza, Atlas VPN costa molto meno: 1,54 euro al mese per 2 anni, a cui si aggiungono 6 mesi extra in regalo, per una spesa complessiva di appena 46 euro in 30 mesi. In genere gli altri servizi concorrenti presentano un costo compreso tra i 2 e 6 euro al mese (quando sono in offerta).

Un altro motivo per cui scegliere Atlas VPN è la possibilità di usare il servizio su tutti i dispositivi che si vuole, quando la concorrenza permette di usare un singolo abbonamento su un massimo di 5,6, 7, 8 device in contemporanea.

A tutto questo si aggiungono poi sia la velocità competitiva della connessione Internet, grazie all’utilizzo di server premium a 10 Gbps, sia funzionalità di sicurezza avanzate, come i server MultiHop e il protocollo WireGuard.

Approfitta dell’offerta a tempo limitato di Atlas VPN per attivare un servizio VPN veloce e sicuro a soli 1,54 euro al mese per i primi due anni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.