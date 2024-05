Regali “spaziali” da Internxt, con sconti fino al 75%

Nel pieno rispetto della privacy, ma anche sicuro e affidabile: ecco come dovrebbe essere un servizio di cloud storage. Per renderti meglio l’idea, in questo articolo ti parleremo di Internxt, che offre regali “spaziali” a tutti i nuovi utenti che sceglieranno tra un piano annuale oppure a vita. Non pagherai troppo, perché tutti i piani sono scontati fino al 75%. Inoltre, come dicevamo, riceverai fantastici gadget a tema Star Wars.

Sicurezza e privacy ai massimi livelli, e con regali spaziali fantastici

Internxt è progettato per essere sempre privato. I tuoi dati sono crittografati end-to-end, il che significa che solo tu puoi accedervi. Inoltre, non memorizza mai password o altri dati sensibili.

Oltre al cloud storage, Internxt offre anche altri servizi per la tua privacy, come Internxt Send per inviare file e messaggi sicuri, Internxt Photos per archiviare le tue foto in modo privato e Internxt Drive per sincronizzare i tuoi file su tutti i tuoi dispositivi.

Internxt propone una serie di piani individuali e a vita. Puoi scegliere tra piani con 200 GB, 2 TB, 5 TB o 10 TB di spazio di archiviazione con abbonamento annuale. Gli ultimi tre sono anche disponibili con pagamento una tantum. Cosa vuol dire? Che lo spazio cloud sarà tuo per sempre. Come detto in precedenza, su tutti i piani viene applicato lo sconto fino al 75%.

Oltre a offrire uno spazio cloud gratuito fino a 10GB, Internxt ti offre la garanzia di rimborso entro 30 giorni nel caso in cui dovessi cambiare idea. Ma non succederà!

Non aspettare oltre: scegli Internxt per la sicurezza e la privacy dei tuoi dati. Con i suoi sconti imperdibili e i suoi regali spaziali a tema Star Wars, questa è l’occasione perfetta per fare un salto di qualità nella protezione dei tuoi file.