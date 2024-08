Regalo da SelfyConto: nuovo dispositivo Apple se inviti amici

La scelta di un nuovo conto corrente può sembrare una decisione noiosa, ma Banca Mediolanum ha deciso di renderla un po’ più divertente con un’offerta davvero allettante. Con SelfyConto, i nuovi clienti possono godere di numerosi vantaggi e, invitando amici, ricevere un nuovo dispositivo Apple in omaggio. Ora non è più solo questione di risparmiare qualche euro, ma di mettersi al polso o in tasca un bel gadget tecnologico.

Il conto è a canone zero per un anno anziché 3,75 euro al mese. Chi è Under 30, poi, potrà azzerare il canone finché non compie 30 anni. La carta di debito a canone zero consente prelievi gratuiti in tutta l’area euro e i bonifici sono gratis. Vuoi la carta di credito? Nessun problema: con solo un euro al mese di canone ed un plafond di 1.500 euro, sei pronto per fare shopping senza pensieri. Non dimentichiamo la carta prepagata, anch’essa a canone zero. Insomma, non manca proprio nulla!

Invita amici e ricevi un nuovo dispositivo Apple

Il vero punto forte di SelfyConto è però la promozione “porta un amico“. La promo funziona così: più amici inviti, più grande è il regalo che puoi ricevere. Se riesci a far aprire il conto a due amici, l’Apple Watch SE 2 è tuo. Con quattro amici invece puoi ricevere l’iPad 10. Con ben sei amici, invece, avrai in regalo il nuovo iPhone 15.

Sul sito ufficiale di Banca Mediolanum puoi trovare tutti i dettagli della promozione. È il momento giusto per diventare la persona più popolare tra i tuoi amici: loro otterranno un conto pieno di vantaggi e tu riceverete il device in regalo.

Non rimandare la possibilità di arricchire la tua vita con tecnologie all’ultima moda grazie a questa promozione esclusiva. Consulta il sito di Mediolanum per tutti i dettagli sul nuovo dispositivo Apple in omaggio e inizia a invitare i tuoi amici.