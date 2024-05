Rendimento del 4% sul conto deposito di Credem Link

Il rendimento del 4% è una solida opportunità di aumento del proprio patrimonio nel contesto attuale del conto deposito di Credem Link. In fondo, parliamo di Credem, che da anni si distingue nel settore delle banche digitali grazie alla combinazione di servizi innovativi accessibili in app e alla possibilità di consultare consulenti sia online che in filiale. Caratterizzato da completezza e facilità d’uso, il conto Credem Link è il classico servizio bancario integrato e moderno.

Credem Link: conto che garantisce rendimento del 4%

Il conto corrente Credem Link è completamente gestibile tramite PC e smartphone. Offerto a canone zero, include una carta di debito internazionale Mastercard gratuita per il primo anno. Successivamente, il costo è di soli 1,50€ al mese. Questa carta consente transazioni sicure e veloci, sia in Italia che all’estero. Se preferisci una soluzione più focalizzata sul mercato nazionale, è disponibile anche la carta di debito Pagobancomat, completamente gratuita.

La gestione del conto attraverso il servizio di Internet Banking è sicura ed efficiente. Attraverso la piattaforma di mobile banking, Credem Mobile, è possibile eseguire operazioni come bonifici, pagamenti e controllo del saldo con facilità. L’adozione di carte prodotte in PVC riciclato dimostra l’attenzione di Credem verso la sostenibilità ambientale. Tutte le carte sono compatibili con i principali wallet digitali, come Apple Pay e Google Pay. Questa compatibilità consente acquisti semplici e sicuri online e nei negozi fisici.

L’ulteriore vantaggio del conto Credem Link è il Conto Deposito Più. Attivabile online subito dopo l’apertura del conto principale, assicura un tasso d’interesse lordo annuo del 4% per i primi sei mesi su nuovi depositi, con un investimento minimo di 5.000€. L’apertura del conto è rapida e completamente digitalizzata: basta solo un documento d’identità o lo SPID. Non rinunciare al rendimento del 4%: aprilo oggi stesso!