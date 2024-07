Restano poche ore per aderire alla promo 4 luglio di Internxt

Stai già pagando diversi abbonamenti mensili o annuali? Allora non ti conviene sottoscriverne un altro per un servizio di cloud storage. Quale la soluzione alternativa? Acquistare un piano a vita. Costano sicuramente, ma se scegli l’offerta giusta, come quella di Internxt, potrai risparmiare un bel po’. Infatti, è in corso la promo 4 luglio, con sconti che arrivano fino all’80%. Il problema è che scadrà tra poche ore, quindi devi agire immediatamente.

Promo 4 luglio: un’opportunità da non perdere

Internxt si rivolge a chi ha bisogno di almeno 2 TB di spazio cloud. Per esempio, un piano di questa portata che solitamente costa 180€ è ora disponibile a soli 90€. Se hai necessità di ancora più memoria, Internxt offre fino a 10 TB al sorprendente prezzo di 580€, al posto dei precedenti 2.900€. La parola magica in tutto questo è “pagamento unico”. Quindi, con un’unica spesa, puoi dire addio ai grattacapi delle scadenze mensili o annuali.

Nonostante questi prezzi possano sembrare elevati a prima vista, è fondamentale ricordare che si tratta di una spesa unica. Così facendo, risparmierai nel lungo termine. Immagina di non dover pensare alle fastidiose scadenze ricorrenti e di poter finalmente rilassarti, sapendo che il tuo investimento nel cloud storage è sotto controllo. Grazie all’attuale sconto dell’80%, riuscirai a recuperare l’investimento molto più velocemente rispetto a un classico abbonamento mensile o annuale.

Internxt si conferma una scelta ideale per chi preferisce tenere tutto sotto controllo, sia finanziariamente che mentalmente, evitando le complicazioni dei rinnovi periodici. E non dimentichiamo l’incredibile promo 4 luglio che ti permette di risparmiare una quantità considerevole di denaro, rendendo questa offerta ancora più allettante.