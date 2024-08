Revolut: il conto multivaluta che non ti fa pagare le commissioni

Bancarelle, aeroporti, ristoranti: quando viaggiamo all’estero, poche cose ci danno la stessa gioia di un conto multivaluta senza commissioni. Uno di questi è Revolut, uno strumento finanziario di alto livello che rende semplice ogni pagamento.

Con Revolut, bancomat e carte di credito saranno un ricordo del passato. Questo conto permette di convertire senza limiti tra più di 29 valute. Puoi anche prelevare fino a 400 euro al mese, sempre senza commissioni. Il tutto dentro una comoda applicazione per smartphone che ti tiene informato e ti fa sentire un vero banchiere digitale.

Il conto multivaluta di Revolut: viaggiare senza stress finanziari

Ora, entriamo nel vivo delle belle notizie. Se ti registri per la prima volta, Revolut ti regala la bellezza di tre mesi di piano Premium. L’iscrizione è facilissima: inserisci il tuo numero di telefono, ricevi un link per scaricare l’app e puoi iniziare. Non ti resta che aspettare la notifica che ti invita a fare l’upgrade al piano Premium in modo gratuito.

Dopo i primi tre mesi di promozione gratuita, puoi scegliere se continuare con il piano Premium a 9,99 euro al mese oppure tornare al piano base. Potrai risparmiare il 20% sulle commissioni dei bonifici esteri e sugli abbonamenti a servizi come Freeletic, Tinder, Sleep Cycle e NordVPN. Inoltre, chi non ama ricevere punti e premi? Con Revolut, i Revpoints sono sempre dietro l’angolo e ti attendono su ogni spesa.

Revolut è un conto multivaluta pensato proprio per chi ama viaggiare senza stress finanziari e godersi la vita senza preoccupazioni. Non perdere l’opportunità di sfruttare questa offerta e rendere i vostri viaggi ancora più piacevoli. Per maggiori informazioni sull’offerta e per registrarti, visita il sito ufficiale di Revolut cliccando sul box qui sotto.