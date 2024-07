Revolut: la nuova funzionalità Protezione del Patrimonio difende i risparmi dai furti

Revolut, una delle app finanziarie più diffuse in Italia, ha da poco lanciato la nuova funzionalità Protezione del Patrimonio, con l’obiettivo di difendere i risparmi dei suoi clienti dai furti oppure da eventuali violazioni di password. Grazie a questa opzione, chiunque riesca ad accedere al conto online non potrà prelevare alcunché dalla sezione Pocket, dove gli utenti della nota banca digitale decidono di conservare i propri risparmi.

Come funziona Protezione del Patrimonio di Revolut

La funzionalità Protezione del Patrimonio aggiunge un secondo livello di sicurezza in occasione del trasferimento dei fondi dalla sezione Pocket. Dunque, se fino ad oggi era sufficiente effettuare l’accesso all’app Revolut mediante l’autenticazione biometrica, adesso bisognerà autenticarsi di nuovo per entrare nella sezione che contiene quello che è a tutti gli effetti un salvadanaio digitale.

L’attivazione della nuova feature prevede l’accesso alla voce Sicurezza del menu Impostazioni. L’app richiederà di nuovo la verifica dell’identità, attraverso il selfie-ID registrato al momento della prima configurazione.

