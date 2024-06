Revolut Premium: il conto multivaluta ideale per le vacanze

Revolut Premium è un conto multivaluta completo, con tanto di assicurazione da viaggio inclusa e sconti sulle commissioni per i bonifici esteri. La soluzione ideale, quindi, per le prossime vacanze estive, in particolare all’estero.

Al momento la promozione in corso sul sito ufficiale consente di ottenere tre mesi gratis di Revolut Premium. Una volta terminato il periodo promozionale, si è liberi di scegliere se rinnovare a 9,99 euro al mese oppure disdire senza costi.

I vantaggi del conto multivaluta Revolut Premium

Uno dei vantaggi più significativi di Revolut Premium è la possibilità di convertire somme illimitate di denaro in più di 29 diverse valute senza pagare commissioni di cambio, dal lunedì al venerdì. Si tratta di un privilegio significativo, in particolare durante le vacanze al di fuori dell’Unione europea.

Sempre per quanto riguarda l’estero, il conto dell’azienda fintech con sede a Londra consente di risparmiare il 20% sulle commissioni per i bonifici esteri. Inoltre, se si effettua l’upgrade al piano Metal, i costi sono ridotti del 40%.

E poi c’è una speciale assicurazione viaggio, che protegge i clienti del conto dal volo in ritardo, il bagaglio smarrito, eventuali infortuni sugli sci, cure mediche e dentistiche. Vi è inoltre una copertura per gli acquisti di tutti i giorni, sia quelli effettuati nei negozi fisici che in quelli online.

Per riscattare tre mesi gratuiti di Revolut Premium è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito Revolut.com e completare l’iscrizione. Una volta poi scaricata l’app Revolut tramite il link univoco ricevuto, dopo poco comparirà il messaggio che informa della possibilità di effettuare l’upgrade al piano Premium gratuitamente.