Revolut Premium: il conto multivaluta per le tue vacanze all'estero

L’estate entra nel vivo e sono in molti gli italiani che si preparano per le vacanze all’estero. Viaggiare è di per sé un’esperienza che diverte e arricchisce, ma farlo potendo contare sui servizi e sull’affidabilità di un conto multivaluta come Revolut Premium consente di godersi appieno l’ambita meta vacanziera. Revolut Premium è il compagno ideale per le vacanze grazie ai tanti vantaggi che offre, tra cui un’assicurazione da viaggio e uno sconto del 20% sulle commissioni per i bonifici esteri. I clienti che scelgono Revolut hanno inoltre la possibilità di convertire senza limiti il loro denaro in più di 29 valute senza pagare le commissioni di cambio.

Tutti i vantaggi di Revolut Premium gratis per 3 mesi

L’assicurazione viaggio inclusa a cui accennavamo prima protegge i clienti in caso di ritardi dei voli, di smarrimento dei bagagli o da eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante le attività vacanziere. Revolut aggiunge poi una copertura per gli acquisti di tutti i giorni effettuati nei negozi fisici e online. Il cliente può gestire il tutto tramite l’app Revolut scaricabile gratuitamente dai principali app store. Il conto multivaluta di Revolut è quindi altamente consigliato per chi decide di andare in vacanza all’estero e oggi è anche conveniente. In questo periodo è infatti in corso la promozione che consente di avere tre mesi gratis di Revolut Premium.

L’offerta sarà valida fino al 31 dicembre 2024 e la sua attivazione può essere effettuata in pochi semplici passaggi andando alla pagina dedicata su Revolut.it. Ricordiamo che, una volta giunto al termine del periodo di prova gratuita, l’abbonamento a Revolut Premium si rinnova automaticamente a pagamento. Il cliente può però decidere liberamente e in qualsiasi momento se rinnovare o disdire il servizio senza costi aggiuntivi.