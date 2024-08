Revolut Premium: prova gratis per 3 mesi questo conto multivaluta ideale per viaggiare

Siamo sinceri: tenere i soldi sotto il materasso non convince più nessuno. Revolut Premium si propone come soluzione innovativa, moderna e versatile. Questo conto multivaluta è per i viaggiatori assidue che non vogliono pagare commissioni di cambio valuta. Il più grande vantaggio è che adesso è in prova gratis per 3 mesi.

Prova gratis per 3 mesi: ecco perché ne vale la pena

Per i nuovi utenti, Revolut Premium offre un periodo di prova gratuita trimestrale. Una proposta interessante, dato che il conto normalmente ha un canone mensile di 9,99 euro. Ma c’è di più: oltre a questo piano, esiste anche la versione Standard, che è a canone zero e include comunque il cambio valuta senza commissioni, seppure con delle limitazioni. Revolut Premium, invece, permette di operare senza vincoli dal lunedì al venerdì. Inoltre, il piano Premium offre anche coperture assicurative che includono protezione per i viaggi e per lo shopping, per i bagagli e i voli in ritardo.

Terminato il periodo di prova, il canone del conto Revolut Premium è di 9,99 euro al mese. Ma non preoccuparti, non sei obbligato a restare: puoi sempre optare per l’altra versione a canone zero oppure interrompere il servizio senza alcun costo. Un’opportunità che non presenta rischi e che ti permette di testare le potenzialità di Revolut senza impegno. Per attivarla, devi inserire il tuo numero di telefono nella pagina dedicata e cliccare sul link che ti viene inviato via SMS. Dopo aver scaricato l’app ed effettuato la registrazione, devi soltanto effettuare l’upgrade a Revolut Premium.

Insomma, questo conto multivaluta è completo e senza sorprese. Approfitta della prova gratis per 3 mesi per scoprire tutti i suoi vantaggi. Non aspettare, fai un salto sul sito di Revolut tramite il box qui sotto e inizia la tua avventura finanziaria all’insegna della modernità e della convenienza.