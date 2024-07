Revolut ti porta in vacanza: cashback fino al 10% e vantaggi esclusivi

Revolut non è solo una carta prepagata, ma una piattaforma completa che ti accompagna in ogni tua avventura, offrendo vantaggi esclusivi e cashback su soggiorni ed esperienze.

Preparati a fare le valigie

Se stai pianificando il viaggio dei tuoi sogni, con Revolut, puoi prenotare soggiorni fantastici ed esperienze indimenticabili, tutto attraverso un’unica app. Inoltre, puoi ottenere fino al 10% di cashback sulle prenotazioni, a seconda del tuo piano. Oltre ad offrire prezzi esclusivi, Revolut non addebita costi di prenotazione, permettendoti di risparmiare ulteriormente.

Prenota adesso, paga più tardi

Con oltre 1,9 milioni di strutture in più di 200 luoghi diversi, Revolut ti offre una vasta gamma di opzioni. Dalle ville in riva al mare agli chalet di montagna, passando per hotel e pensioni, c’è sempre una soluzione per ogni tipo di viaggiatore. Inoltre, quando possibile Revolut offre la possibilità di pagare presso la struttura, permettendoti di concedere una pausa al tuo portafoglio. In questo modo, non dovrai spendere nulla fino a quando non inizierai il tuo soggiorno.

Assicurazione per cure mediche e dentistiche d’emergenza

Viaggiare con Revolut significa anche avere una copertura per emergenze mediche e dentistiche, inclusa la copertura per gli sport invernali. Questo ti offre la tranquillità di sapere che sei protetto mentre esplori il mondo.

Paga nella valuta locale

La piattaforma permette anche di cambiare denaro in oltre 29 valute senza commissioni aggiuntive, dal lunedì al venerdì. Questo rende i tuoi viaggi internazionali ancora più semplici e convenienti.

Scegli il tuo piano

Revolut offre diverse opzioni di piano per soddisfare ogni esigenza:

Standard : Gratis, ideale per inviare denaro all’estero e gestire il budget.

: Gratis, ideale per inviare denaro all’estero e gestire il budget. Plus : 3,99 € al mese, con vantaggi come l’assistenza prioritaria in-app.

: 3,99 € al mese, con vantaggi come l’assistenza prioritaria in-app. Premium : 9,99 € al mese, offre vantaggi flessibili per risparmiare e investire.

: 9,99 € al mese, offre vantaggi flessibili per risparmiare e investire. Metal : 15,99 € al mese, con limiti più elevati e vantaggi lifestyle.

: 15,99 € al mese, con limiti più elevati e vantaggi lifestyle. Ultra: 45 € al mese (offerta introduttiva), per un’esperienza di viaggio di prima classe con una carta placcata in platino.

Per conoscere l’offerta completa di Revolut clicca qui.