RevPoints: come funziona il programma gratuito di Revolut e quali premi include

Revolut è, sempre di più, un punto di riferimento per il settore bancario. L’ultima novità in ordine di tempo, nella gamma di servizi proposti dalla fintech, è rappresentata dai RevPoints. Si tratta di un programma gratuito che consente di ottenere punti ogni euro speso con la carta Revolut abbinata al conto. I punti possono poi essere convertiti in premi e ricompense, come miglia aeree, sconti sui soggiorni e prodotti e molto altro ancora, come esperienze e promo dedicate su store partner.

I RevPoints rappresentano un ulteriore plus all’offerta di Revolut che si basa su vari piani, con vantaggi crescenti. Per tutti i nuovi utenti c’è la possibilità di una prova gratuita di 3 mesi di Revolut Premium, il piano da 9,99 euro al mese che include tanti bonus, la carta Revolut personalizzata e consente di ottenere un RevPoint per ogni 4 euro di spesa.

Per attivare la prova gratuita basta visitare il sito ufficiale di Revolut.

RevPoints: un motivo in più per scegliere Revolut

La possibilità di accedere ai RevPoints rappresenta un ulteriore vantaggio per i nuovi clienti che scelgono Revolut. Come sottolineato in precedenza, la banca consente ai suoi utenti di accumulare punti in base alle spese sostenute con carta sulla base di questo schema:

piano Standard a canone zero: 1 punto ogni 10 euro di spesa

a canone zero: piano Plus da 3,99 euro al mese: 1 punto ogni 10 euro di spesa

da 3,99 euro al mese: piano Premium da 9,99 euro al mese: 1 punto ogni 4 euro di spesa

da 9,99 euro al mese: piano Metal da 15,99 euro al mese: 1 punto ogni 2 euro di spesa

da 15,99 euro al mese: piano Ultra da 45 euro al mese: 1 punto ogni euro di spesa

L’accesso al programma RevPoints è completamente gratuito. Per provarne i vantaggi l’opzione giusta è attivare la prova gratuita di 3 mesi di Revolut Premium. Al termine del periodo gratuito, il piano si rinnoverà al costo di 9,99 euro al mese ma è anche possibile passare a Revolut Standard a canone zero o a un altro piano Revolut.