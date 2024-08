Ricevi 1 mese a canone zero per il tuo nuovo server dedicato

Un server dedicato garantisce le migliori prestazioni in assoluto per i propri carichi di lavoro, dal momento che non condivide alcuna risorsa hardware come CPU, spazio di archiviazione e RAM con altri utenti. Si tratta quindi di una scelta ideale per chi desidera performance migliori per il proprio sito web o progetto online.

A questo proposito segnaliamo l’offerta in corso sui server dedicati di Aruba, azienda italiana leader nel settore web hosting: tutti gli utenti che ordineranno un nuovo server dedicato, riceveranno 1 mese a canone gratuito.

L’offerta di Aruba sui server dedicati

I server dedicati di Aruba si distinguono rispetto alla concorrenza per l’utilizzo delle tecnologie più ricercate per i server fisici e virtuali richiesti dai suoi clienti. In più, la società con sede a Ponte San Pietro (provincia di Bergamo) garantisce anche i migliori data center presenti in Italia.

L’offerta in corso permette di attivare uno dei piani per server dedicati tra quelli proposti dall’azienda Aruba con un mese di canone gratuito. I prezzi partono da 13,20 euro al mese per il piano VDS – A101 basato sul cloud software OpenStack.

Il piano più potente, che dà diritto a 1 mese gratis su un ordine di 12 mesi, è AI – A109, con disco SSD NVMe da 2 TB e una scheda video GeForce RTX4080 Super da 16 GB. Per quanto riguarda il processore, viene utilizzato un AMD Ryzen 7900 o superiore a 12 core.

Per beneficiare dell’offerta in corso è sufficiente collegarsi su questa pagina dedicata del sito Aruba. La promozione ricordiamo consente di ottenere un mese gratuito sugli ordini di un anno.