Ricevi fino a 250 euro in Buoni Amazon con il conto online di Crédit Agricole

L’apertura del conto online Crédit Agricole e l’invito di uno o più amici a diventare nuovi clienti della banca francese consente di ricevere fino a 250 euro in Buoni Regalo Amazon. Merito dell’ultima iniziativa promossa dal colosso transalpino, collegata direttamente con il conto online a canone zero per tutti accreditando il proprio stipendio o la propria pensione, oppure con un patrimonio di almeno 5.000 euro.

Un ulteriore vantaggio del conto di Crédit Agricole è la possibilità di richiedere la carta di credito Oro American Express nella fase di apertura del conto, beneficiando della quota gratuita per il primo anno.

Come ricevere fino a 250 euro in Buoni Amazon con Crédit Agricole

Il primo passaggio da completare è l’apertura del conto online Crédit Agricole entro il 5 settembre. Durante la fase di registrazione è necessario inserire il codice promozionale VISA (scritto tutto in maiuscolo) e associare la carta di debito Crédit Agricole Visa. Fatto questo, è necessario utilizzare la carta appena citata per un minimo di spesa di 500 euro e un massimo di 1.000 euro, in modo da ottenere 50 euro o 100 euro in Buoni Amazon (50 euro spendendo 500 euro, 100 euro spendendo 1.000 euro).

Lo step seguente riguarda gli inviti ad aprire il conto Crédit Agricole: per ogni amico invitato che entra a far parte di Crédit Agricole si riceve un Buono Amazon da 25 euro. Il regolamento conferma che si possono invitare fino a 6 amici, per un totale di 150 euro in Buoni Regalo Amazon.

Per aprire il conto corrente online è sufficiente collegarsi su questa pagina di Crédit Agricole e tenere a portata di mano un documento d’identità valido e una tessera sanitaria.