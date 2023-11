Ricevi Revolut Premium gratuitamente per 3 mesi: ecco come

Revolut, società fintech britannica con più di 35 milioni di utenti in tutto il mondo, ti offre un’opportunità imperdibile: se ti registri oggi, ricevi 3 mesi del piano Premium senza pagare nulla.

Con il piano Premium, avrai accesso a una carta personalizzata, cashback del 0,6%, riduzioni per l’accesso alle lounge aeroportuali, assicurazione medica globale e gratis il cambio valuta, che puoi effettuare dal lunedì al venerdì. Non perdere questa occasione, visita la pagina per registrarti cliccando sul link sottostante.

Come ottenere 3 mesi di Revolut Premium gratis

Per iniziare a usare Revolut basta inserire il numero di cellulare e cliccare il pulsante “Inizia subito”. Dopo pochi istanti ti arriverà un link per scaricare l’app, poi sarà possibile registrare un nuovo account.

Per accedere all’offerta gratuita, è necessario sottoscrivere un piano Premium con un periodo di prova di 3 mesi.

Con Revolut Premium ci sono innumerevoli vantaggi. Innanzitutto, puoi fare acquisti, inviare denaro e investire in modo più efficiente così da sfruttare il tutto su un’unica piattaforma.

Tra le altre caratteristiche che distinguono Revolut dagli altri competitors c’è l’assicurazione sanitaria per i viaggi e la protezione da furto o smarrimento dei bagagli. Inoltre, puoi spendere all’estero con tassi di cambio illimitati dal lunedì al venerdì.

Alla fine dei 3 mesi di prova del piano Premium, il canone mensile sarà di 7,99 euro. Se scegli di pagare annualmente, puoi beneficiare di un’interessante sconto. Per approfittare di questa offerta devi soltanto registrarti a Revolut cliccando sul link qui sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.