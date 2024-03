Richiedi un prestito in meno di 120 secondi con Younited Credit

Se prima per la richiesta di un prestito personale occorreva preparare tutta una documentazione articolata, recarsi in un’apposita agenzia e attendere per giorni una risposta in un senso o nell’altro, oggi le cose sono molto diverse. Tra gli istituti di credito che offrono un prestito personale online nel giro di brevissimo tempo segnaliamo Younited Credit, società francese specializzata in credito istantaneo in tutta Europa. Da 8 anni presente nel mercato italiano, Younited offre a tutti la possibilità di richiedere un prestito in meno di 180 secondi tramite la sua pagina dedicata.

Come richiedere un prestito personale online in meno di tre minuti con Younited Credit

Per richiedere un prestito online con Younited Credit in meno di 180 secondi occorre prima di tutto collegarsi alla pagina dedicata al servizio. Fatto questo, seleziona il progetto per cui intendi chiedere un finanziamento personale, scegli l’importo, dopodiché premi sul pulsante Richiedi subito per proseguire.

Nella nuova pagina che si apre digita il tuo indirizzo e-mail e premi sul bottone Richiedi fattibilità: per riceverla subito digita di nuovo l’indirizzo e-mail, il codice fiscale e il tipo di impiego svolto.

Rispetto agli altri istituti di credito, Younited Italia si distingue per proporre prestiti esclusivamente a tasso fisso e rate costanti, senza dunque costi nascosti ed eventuali brutte sorprese. Altri due suoi elementi di forza sono la semplicità della procedura per richiedere un prestito (bastano pochi click) e la velocità nella risposta, con l’esito entro 24 ore dall’invio della domanda.

La richiesta di un prestito personale online con Younited Credit è gratuita. Puoi presentare la tua domanda fin da subito tramite questa pagina.