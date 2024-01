Ripetitore Wi-Fi in sconto oggi su Amazon al 59%, è il migliore

I problemi di rete sono molto comuni per gli utenti che in casa hanno un modem che deve diffondere il segnale in tutto l’ambiente. Più persone si lamentano di non riuscire ad avere la giusta qualità in alcune stanze, ed è per questo che sarà fondamentale acquistare un ripetitore. Oggi in sconto su Amazon c’è quello di Netgear, celebre marchio che si occupa di soluzioni di questo genere che oggi vede il suo Wi-Fi Extender con tecnologia mesh in promozione.

Con il 59% in meno sul prezzo ufficiale di vendita, gli utenti avranno l’opportunità di pagare il ripetitore solo 32,99 €. In questo modo dunque si potrà beneficiare di un’ottima offerta, che comprende anche la spedizione rapida e due anni di garanzia.

Il ripetitore Wi-Fi di Netgear è in sconto, le specifiche

Dotato di tecnologia mesh, questo Netgear AC1750 è un ripetitore in grado di coprire fino a 139 metri quadri. Rispetto ai soliti ripetitori, la tecnologia utilizzata da questo prodotto permette di non cambiare il nome del Wi-Fi, avendo dunque un utilizzo più fluido.

La velocità riesce a concedere prestazioni fino a 1750 Mbps, siccome c’è la tecnologia Dual Band. Inoltre funziona con tutti i tipi di router.

