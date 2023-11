Risparmia 100 euro richiedendo PAYBACK American Express

È rimasto ancora un po’ di tempo per beneficiare dello sconto di 100 euro sul conto spendendo almeno 250 euro al momento dell’emissione della nuova carta di credito PAYBACK American Express.

La promozione sarà ancora valida fino al 19 novembre 2023 e può essere attivata esclusivamente online.

Carta PAYBACK American Express: tutti i vantaggi

La carta PAYBACK American Express permette di dilazionare i pagamenti e accumulare Punti PAYBACK su tutti i prodotti acquistati.

Comprende il controllo delle spese online o da dispositivi mobili, l’utilizzo di Apple Pay per effettuare pagamenti da iPhone, iPad, Apple Watch e Mac, una tutela di 90 giorni per gli acquisti danneggiati o rubati, nonché una protezione contro l’utilizzo illecito.

Tra gli extra ci sono anche le Experiences, che permettono ai fan di musica di avere accesso alle prevendite esclusive dei biglietti dei concerti fino a 48 ore prima della vendita al pubblico.

Questa carta offre quota annuale pari a zero, la possibilità di scegliere fra la modalità di pagamento a saldo o a rate, una carta aggiuntiva per accumulare un numero maggiore di punti PAYBACK, assicurazioni sugli acquisti, servizi di assistenza e vantaggi esclusivi solo per i titolari di carta, supporto Clienti disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Per ottenere la carta basta essere maggiorenni, risiedere in Italia oppure avere un indirizzo di posta italiano, avere un documento d’identità in corso di validità e un conto bancario o postale del circuito SEPA, avere un reddito annuale lordo di almeno 11 mila euro e iscriversi al programma PAYBACK.

La procedura di richiesta è facile e veloce: bastano pochi passaggi e la firma digitale. Quindi, niente necessità di stampare qualcosa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.